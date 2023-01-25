CHP'nin Cumhurbaşkanlığı harcamalarına ilişkin önergesi reddedildi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 00:15

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 00:15

CHP'nin “Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hukuksal çerçevesinin araştırılması" önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP Grubu’nun “Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hukuksal çerçevesinin araştırılması" amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin gündeme alınması önerisi görüşüldü. Önergenin gerekçesini CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı.

Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“YÜZÜKLE BAŞLADIĞI SİYASİ YOLCULUK LÜKS ARAÇLAR, UÇAKLAR VE SARAYLARLA DEVAM EDİYOR”

AK Parti lüks ve şatafatta sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanının bir yüzükle başladığı siyasi yolculuğu lüks araçlar, uçaklar ve saraylarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanının ayrıcalıkları say say bitmiyor. Devlet İhale Kanunu’ndan muaf, Harcırah Kanunu’ndan muaf, Taşıt Kanunu’ndan muaf, Kamu Konutları Kanunu’ndan muaf, Kamu İhale Kanunu’ndan muaf, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndan muaf. Kanunları da baypas ederek hazinede iki ilave kara delik oluşturuyorlar. Biri Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından diğeri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından.

“SİPARİŞ EDİLEN ARAÇ MERCEDES S600 GUARD LÜKS MAKAM ARACI. FATURA TUTARI 474 BİN 950 EURO”

Tarih 30 Mart 2021. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz faturanın adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Sipariş edilen araç Mercedes S600 Guard lüks makam aracı. Fatura tutarı 474 bin 950 Euro. Yani Türkiye piyasası fiyatı yüzde 220 ÖTV, yüzde 18 KDV dahil tek bir lüks makam aracı için 32 milyon TL. Bakın aynı araçtan toplam 3 tane sipariş edilmiş. Bunların faturaları ve irsaliyeleri burada.

“ŞEHİT OLAN 42 MADENCİNİN HAYATI KURTARILABİLİRDİ. 44 YILLIK ANA ASPİRATÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİRDİ”

Ödenen para ile neler yapılabileceğini de sıralayan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

Bu para ile Amasra Maden Ocağı’nda şehit olan 42 madencinin hayatı kurtarılabilirdi. 44 yıllık ana aspiratör değiştirilebilirdi. Eksikler giderilebilir, sensör sayısı artırılabilirdi. Yapılmadı. Ne yapıldı? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanının altına resmî belgesiyle gösteriyoruz, lüks makam araçları çekildi. Tanesi Türkiye piyasası 32 milyon TL. 3 tanesinin toplam tutar 96 milyon TL. Eski para ile 96 trilyon TL.

“HESAP VERME SORUMLULUĞU TERK EDİLMİŞ, USULSÜZLÜK VE KURALSIZLIK TERCİH EDİLMİŞTİR”

İYİ Parti Grubu adına sözü Erzurum Milletvekili Naci Cinisli söz aldı. Cinisli, “Cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir makam, 2018 yılından en azından 2021 yılbaşına kadar başı bozukluğun, keyfiliğin ve denetimsizliğin resmen adresi olmuş. 2018 yılı kesin hesabına göre 1 milyar 648 milyon TL. 2019 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 919 milyon TL. 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon TL Cumhurbaşkanlığı makamı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından usulsüzce harcanarak devlete ve millete hesap verme sorumluluğu terk edilmiş, usulsüzlük ve kuralsızlık tercih edilmiştir” dedi.

“BİN 177 AY İNSANLAR ÇALIŞACAKLAR SARAYIN BİR GÜNLÜK GİDERİNİ KARŞILAMAK İÇİN”

HDP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Kemal Peköz, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ait denetim raporlarına atıf yaparken şunları söyledi:

Sayıştay’ın en güncel raporu olan 2021 yılı denetim raporlarına göre 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı harcamaları net olarak gerçekleşen 3 milyar 653 milyon 795 bin 907 TL. Harcamanın bir günlük karşılığı ise 10 milyon TL. Bu 10 milyon neye karşılık geliyor. Tam bin 177 asgari ücrete karşılık geliyor. Yani bin 177 ay insanlar çalışacaklar sarayın bir günlük giderini karşılamak için.

“YÜCE MECLİS'İMİZ DE BU BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE BU YETKİYİ CUMHURBAŞKANINA VERMİŞTİR”

AKP adına Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Cumhurbaşkanlığı bütçesini ve Cumhurbaşkanının yaptığı harcamaların yasal dayanağı bütçe kanunlarıdır. Yüce Meclis'imiz de bu bütçe kanunu gereğince bu yetkiyi Cumhurbaşkanına vermiştir. Denetimleri ayrıca Sayıştay denetimine tabiidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergenin oylanması öncesinde Genel Kurul'da yoklama talep etti. Toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından yapılan oylamada, CHP'nin “Cumhurbaşkanlığı harcamalarının hukuksal çerçevesinin araştırılması" amacıyla verdiği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.