CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Özgür Özel'i ziyaret etti
CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 38. Olağan Kurultayın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i ziyaret etti.
1995 yılında CHP Genel Başkanlığı yapan Hikmet Çetin, Özgür Özel'i parti binasında ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sn. Hikmet Çetin büyük bir nezaket göstererek çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır" dedi.
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