Yerel seçimler renkli görüntülere sahne oldu: Bir kral, bir astronot oy kullandı
İstanbul’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçimde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurttaşlar oy kullanırken giydikleri kıyafetlerle görenleri şaşırttı.
Muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.
Muhammet Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren ise atına binerek oy kullanmaya gitti.
Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giden Ceren'e, öğrencisi Karya Kulapa da atla birlikte eşlik etti.
Adana'da ise kral dahi sandık iradesine saygı göstererek yerel seçimlerde oy kullanmaya geldi.
Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'na gitti.
Ünal, giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullandı.
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