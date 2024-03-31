Oyunu kullanan İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu'ya okul bahçesinde tepki

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’ndeki Turgut Özal Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Kavuncu, “İstanbul’umuz için sonuç ne olursa olsun milletin verdiği karar olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden” dedi. Kavuncu, açıklama yaptığı esnada bir kadının tepkisiyle de karşılaştı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:32
Oyunu kullanan İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu'ya okul bahçesinde tepki
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Eyüpsultan’da bulunan Turgut Özal Ortaokulu’na eşi Hülya Kavuncu ve kızı İlay Gökçe Kavuncu ile saat 11.00 sıralarında oy kullanmaya gelen İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, oyunu 2254 numaralı sandıkta verdi. Eşi ve kızı ile oyunu kullanan Kavuncu, sonrasında okul bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda bulunduğu sıralarda bir kadın Kavuncu’ya okul bahçesinde açıklama yaptığı için tepki gösterdi.

Kavuncu bunun üzerine “Hanımefendi, çok özür dilerim. Siz oyunuzu kullanın. Bakın güvenlik var. Biz hukuk, nizam, kanun neyse ona uyuyoruz. Demokrasiye tahammül edeceksiniz” dedi.

“MEMLEKETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Kavuncu, “Evet 31 Mart Pazar her türlü bağırışa, çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık. Memleketimiz için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi. Burada basın açıklaması yapmamıza bile tahammül etmiyorlar ki ben kaç yıldır siyasetin içerisindeyim. Hemen hemen her siyasi parti lideri oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklamasında bulunmuştur. Bunu bir parti yapınca normal başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın da hiçbir anlamı yok. Ülkemiz için, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Akşam hep beraber sonucu değerlendireceğiz. Çok fazla partinin yarışmış olması çok da iyi. Çok fazla proje konuşuldu. İstanbul'umuz için sonuç ne olursa olsun milletin verdiği karar olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

 


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