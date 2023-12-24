CHP'nin güçlü olduğu yerler: Adaylar ocak ayı sonu açıklanabilir

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:00

Aday adaylarının çalışmalarıyla partinin sokaktaki canlılığının korunduğunu söyleyen parti yönetimi, CHP’nin güçlü olduğu yerlerde aday açıklamalarının ocak sonunu bulabileceğini belirtirken “Aday adayının çok olduğu ve elimizde olan Çankaya gibi yerlerde önseçime kapalı değiliz ama ilk olarak mevcut başkanın memnuniyet anketine bakılacak. Ona göre aday adayları için öncelikle kamuoyu yoklamaları ve anketlere bakılacak” diyor.

Sadece Kadıköy ve Çankaya için değil, CHP’nin yönettiği ve güçlü olduğu yerlerde önceliğin mevcut başkan üzerinden yapılan memnuniyet anketleri olduğu kaydediliyor. Sonraki çalışmaların bu anketlerin sonucuna göre yapılacağı aktarılıyor.

‘ÖNSEÇİM ZOR’

Çok fazla aday adayının olduğu yerde ön seçimin zor olacağını söyleyen parti yönetimi, “Önseçime kapalı değiliz ancak öncelikle kamuoyu yoklamaları ve anketlere bakılacak. Önseçim olursa bunların sonucu ve örgüte de danışılarak aday adayları arasında yapılacak bir elemeyle önseçim olur” değerlendirmesini yapıyor.

Ankara ve İstanbul’un ilçe açıklamalarında az farkla kaybedilen Etimesgut, Mamak, Üsküdar, Zeytinburnu gibi ilçelere öncelik verileceği söyleniyor. Partinin gelecek hafta yapacağı parti meclisi toplantısında da ağırlıklı olarak İstanbul’un ilçelerinin değerlendirileceği aktarılıyor. Parti yıl bitmeden yapacağı bir toplantı ile İstanbul’da kampanyasını resmen başlatmayı hedefliyor.