CHP’nin ilk hedefi kasımda genel seçim sandığını getirtmek: ‘Yazın talebi yükselteceğiz’

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:14

CHP kurmayları, partinin devam eden erken seçim mitinglerinin yaz döneminde seçim beklentisini daha da yükselteceğini vurguluyor. İktidarı kasımda bir erken seçime zorlama hedefini sürdürdüklerini belirten kurmaylar “Mayıs ortası bütün sandık ve mahalle temsilcilerimizi belirlemiş olacağız. Sandık temsilcilerimiz de sadece seçim günü sandıkta duran kişiler olmayacak. İlk işleri imza kampanyamız için sorumlu oldukları sandıklardaki seçmenlerle yüz yüze görüşmek ve imza istemek olacak. Onları sahada aktif kullanmaya da devam edeceğiz” diyor. CHP’liler sosyal medyadaki “ara seçim” iddialarının da “parti içinde konuşulmadığını” söylüyor.

CHP tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için saha çalışmalarını sürdürürken, parti kurmayları ilk hedeflerinin yaz döneminde toplumdaki erken seçim beklentisini yükseltmek olduğunu vurguluyor. Kurmaylar bu kapsamda her hafta farklı bir ilde yapılan mitingleri ve İmamoğlu’nun özgürlüğü ile erken seçim için yürütülen imza kampanyasını işaret ediyor. CHP’nin mayıs ortasında saha çalışmalarını artıracak bir örgüt yapısını hayata geçireceğini vurgulayan kurmaylar “191 bin sandıkta asil ve yedek sandık görevlilerini belirlemiş olacağız. Mayıs ortası bütün sandık ve mahalle temsilcileri belirlenecek. Ancak sandık görevlileri sadece seçim günü çalışacak insanlar olmayacak. İlk işleri imza kampanyasına el atmak olacak. Her sandık görevlimiz, sorumlu olduğu sandıktaki tüm partilerin seçmenleriyle yüz yüze görüşecek. İmza ve destek isteyecekler. Sadece bununla da kalmayacaklar. Seçim gününe kadar çalışacaklar. Partinin bir etkinliği olduğunda, duyuracağı bir eylemi olduğunda tüm seçmenlere ulaştıran mahalle temsilcilerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘ARA SEÇİM KONUŞMADIK’

Bu hazırlıkları parti programı çalışmalarıyla da birleştireceklerini söyleyen CHP kurmayları “Adayımızın Ekrem İmamoğlu olduğunu zaten açıkladık. Yeni programımız, hükümet programımız olacak. Yani iktidar olduğumuzda yapacaklarımızın vaatlerini duyuracağız. Mitinglerimizi de zaten sürdürüyoruz. Bütün bunlar seçim hazırlığıdır. CHP adayıyla, kampanyasıyla seçime hazırdır. İktidar bu senaryoda sandıktan kaçamaz” diye konuştu. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel’in gazeteci Fatih Altaylı’nın programında kullandığı “Biz bu milletin önüne bir sandık koymak için her yolu deneyeceğiz” sözleri sosyal medyada “CHP ara seçim mi isteyecek?” sorularını gündeme getirdi. CHP kurmayları bu iddianın parti içinde “henüz konuşulmadığını ve ilk hedeflerinin yaptıkları mitinglerle ve imza kampanyasıyla iktidarı seçime zorlamak olduğunu” söyledi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU GEREKİYOR

Milletvekili Seçim Yasası’na göre; ara seçim olabilmesi için 30 milletvekilinin istifa etmesi gerekiyor. Ancak vekillerin tek başına istifası yeterli olmuyor. Yasadaki “Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce karar verilir” ifadelerine göre ara seçimin yapılması için Meclis’in karar alması gerekiyor. Meclis’teki milletvekili çoğunluğu da şu anda Cumhur İttifakı’nın elinde bulunuyor. Yani Cumhur İttifakı destek vermedikçe CHP ara seçim kararını tek başına alamıyor. Yasadaki bu yükümlülükleri işaret eden bazı CHP’liler “Parti içinde konuşmasak bile ara seçim istersek bu AKP ve MHP’yi seçime zorlamak için olur. Bizim istifamıza rağmen ara seçim istemezlerse, o zaman da yine sandıktan kaçmış olurlar” diyor. Bazı CHP kaynakları ise ara seçim ihtimaliyle ilgili “Anayasa değişikliği gibi tartışmaların olduğu dönemde milletvekili istifalarını konuşmak doğru olmaz” yorumunu yapıyor. Yine yasaya göre; sadece bir ilde ara seçime gitmek için o ilin bütün milletvekillerinin istifa etmesi gerekiyor. Ancak tüm milletvekilleri CHP’li olan hiçbir il bulunmuyor.

ÖZEL ‘TUZAK’ DEMİŞTİ

Siyasette “ara seçim” tartışmaları geçen yılın sonbahar döneminde ve bu yılın başında da konuşulmuştu. CHP lideri Özel, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması sonrası sosyal medyada başlayan “CHP sine-i millete gitsin” çağrılarıyla ilgili “Sine-i millet erken seçim değil, 90 gün sonra ara seçim demektir. AK Parti ile MHP’nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın” demişti. Özel, bu senaryo ile Cumhur İttifakı’nın Meclis’te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayabileceğini söylemişti. Bunun dışında ara seçim formülü ocak ayında İmamoğlu için gündeme gelmişti. Bazı partililer İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesi ihtimaline karşı bir ara seçimle İmamoğlu’nu milletvekili yapmayı ve bu şekilde ona dokunulmazlık kazandırmayı önermişti. Bu kapsamda sadece Tunceli’deki milletvekillerinin istifa etmesi ve sadece Tunceli’de ara seçim yapılması öngörülmüştü. Ancak hem tutuklu Can Atalay’ın tahliye edilmemesi hem de Tunceli’deki iki milletvekilinden birinin DEM Parti’li olması örnek gösterilmiş ve bu senaryo da hayata geçirilmemişti.