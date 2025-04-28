CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı üçüncü ilçe Başakşehir oldu!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:13

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi ise Beylikdüzü olmuştu.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Başakşehir olarak belirlendi.

'Kanal İstanbul' projesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirilirken yapılacak miting, proje alanına yakın İkinci Kısım Mahallesi’nde İETT İşletmeleri Müdürlüğü Boğazköy Peron Amirliği'nde düzenlenecek.

Başakşehir, iktidar partisinin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak öne çıkıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Başakşehir'de ilçe belediye başkanlığını yüzde 46.77 oyla AKP'nin adayı Yasin Kartoğlu kazanmıştı.