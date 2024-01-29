CHP'nin İzmir ilçe adayları belli oldu

Yayınlanma: 29.01.2024 - 21:57

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:59

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu.

Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

MYK toplantısından geçen ve PM’de kabul edilen liste şu şekilde: