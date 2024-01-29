CHP'nin İzmir ilçe adayları belli oldu
CHP'de son etaba bırakılan İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. İşte PM’de kabul edilen liste...
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu.
Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.
MYK toplantısından geçen ve PM’de kabul edilen liste şu şekilde:
- Aliağa: Çağatay Güç
- Balçova: Onur Yiğit
- Bayındır: Davut Sakarsu
- Bayraklı: İrfan Önal
- Bergama: Tanju Çelik
- Beydağ: Şakir Başaran
- Bornova: Ömer Eşki
- Buca: Görkem Duman
- Çeşme: Lal Denizli
- Çiğli: Uygar Yıldırım
- Dikili: Adil Kırgöz
- Foça: Saniye Bora Fıçı
- Gaziemir: Ünal Işık
- Güzelbahçe: Mustafa Günay
- Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
- Karaburun: Nurşen Balcı
- Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
- Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
- Kınık: Sema Bodur
- Kiraz: Nasuh Coşkun
- Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
- Menderes: İlkay Çiçek
- Menemen: Deniz Karakurt
- Narlıdere: Erman Uzun
- Ödemiş: Mustafa Turan
- Seferihisar: İsmail Yetişkin
- Selçuk: Filiz Ceritoğlu
- Tire: Hayati Okuroğlu
- Torbalı: Övünç Demir
- Urla: Selçuk Balkan
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