CHP’nin İzmir adayı belli oldu: Buğra Gökce’den ilk mesaj

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı olan Buğra Gökce, CHP’nin İzmir adayının Cemil Tugay olmasının ardından bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:34
CHP’nin İzmir adayı belli oldu: Buğra Gökce’den ilk mesaj
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Buğra Gökce, İzmir’den büyükşehir belediyesi aday adayı olmuştu.

CHP’nin adayının Cemil Tugay olmasının ardından Gökce sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

Gökçe mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. Cemil Tugay‘ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum. Aday adaylığı süresince gösterdikleri yüksek sevgi, ilgi ve inanç nedeniyle güzel İzmir’imizin, güzel insanlarına şükranlarımı sunuyor, bu yolculukta bizlere destek olan tüm parti üyelerimize, yol arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

İzmir daha da güzel olsun, İzmir’in yıldızı hep parlasın.”


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