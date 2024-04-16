CHP’nin kazandığı belediyelerin borçları belli oldu: Birinci sırada Denizli, ikinci sırada Sancaktepe var
CHP, 31 Mart’ta kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını açıkladı. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.
CHP, 31 Mart 2024’te düzenlene yerel seçimlerde kazandığı
bazı belediyelerin mevcut borçlarını duyurdu. Partinin, X (Twitter) hesabında
yapılan açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:
Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar
TL
İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL
Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL
Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL
Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL
Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL
İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL
Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon
TL
Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL
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