CHP’nin kazandığı belediyelerin borçları belli oldu: Birinci sırada Denizli, ikinci sırada Sancaktepe var

CHP, 31 Mart’ta kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını açıkladı. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 23:00
CHP’nin kazandığı belediyelerin borçları belli oldu: Birinci sırada Denizli, ikinci sırada Sancaktepe var
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CHP, 31 Mart 2024’te düzenlene yerel seçimlerde kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını duyurdu. Partinin, X (Twitter) hesabında yapılan açıklamaya göre belediyelerin borçları şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL

İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL

Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL



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