CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı" diye tepki gösterdi.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin yüzde 40.45 ile kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak.
Ekrem İmamoğlu, karara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:
"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."
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