Gaziosmanpaşa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa'da seçimi kim kazandı? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:24

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:24

Gaziosmanpaşa yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Hasan Tahsin Usta

CHP

Hakan Bahçetepe

İYİ Parti

Erhan Özkan

DEM Parti

Ercan Sağlam

Yeniden Refah

Ahmet Yılmaz

Zafer Partisi

Erhan Şen

Saadet

Recep Polat

Memleket

Ahmet Hızlı

TİP

Abuzer Turgut

Büyük Birlik

Fedai Karakol

HÜDA PAR

Muhammed Mehdi Tüsü

DEVA Partisi

Sevda Saydam İrgin

GAZİOSMANPAŞA'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.