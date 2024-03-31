Gaziosmanpaşa 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa'da seçimi kim kazandı? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu?
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Gaziosmanpaşa'da hangi aday ne kadar oy aldı? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu?
Gaziosmanpaşa yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Hasan Tahsin Usta
CHP
Hakan Bahçetepe
İYİ Parti
Erhan Özkan
DEM Parti
Ercan Sağlam
Yeniden Refah
Ahmet Yılmaz
Zafer Partisi
Erhan Şen
Saadet
Recep Polat
Memleket
Ahmet Hızlı
TİP
Abuzer Turgut
Büyük Birlik
Fedai Karakol
HÜDA PAR
Muhammed Mehdi Tüsü
DEVA Partisi
Sevda Saydam İrgin
GAZİOSMANPAŞA'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu