CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
Uzun yıllardır CHP Genel Merkezi'nde yaşayan kedi Şero, hayatını kaybetti.
CHP Genel Merkezi’nin maskotu olan Şero, tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi. Şero’nun veterineri Tarkan Özçetin yaptığı açıklamada, ''Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir" dedi.
CHP’nin maskotu haline gelen ve genel merkezinin inşaatından bu yana parti binasında bakılan kedi ''Şero'' tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi. Şero 20 yaşını geçmişti.
GENEL MERKEZ'E DEFNEDİLDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'liler Şero'nun cenazesini CHP Genel Merkezi'ne gömdü.
''HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN''
Dr. Tarkan Özçetin, bir süredir tedavi altında olan Şero'nun ölümünü böyle duyurdu:
"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir.
20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. ŞERO'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır.
Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı… pic.twitter.com/G0j1aXx12i— Tarkan Özçetin (@DrTarkanOzcetin) September 28, 2024
Deniz Baykal'ın CHP'nin genel başkanı olduğu dönemden beri genel merkezde bakılan Şero için bir dönem sosyal medya hesabı da açılmıştı.
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