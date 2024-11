CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' kampında ikinci gün: 'Esenyurt' nöbeti başlıyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 12:45

Güncelleme: 03.11.2024 - 12:45

CHP’nin 1-3 Kasım’da Antalya’da yapılması planlanan ancak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması nedeniyle İstanbul’a taşınan yasama yılı kampı, cuma günü İstanbul’da başladı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla gerçekleştirilen kampta, ikinci gün sonunda Özgür Özel gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısında, Esenyurt Belediyesi’ne yönelik stratejiler ve yerel yönetimlerin durumu değerlendirildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürüteceği süreçler üzerinde duruldu. Toplantıda, Esenyurt Belediye Başkanı'nın iradesine sahip çıkılması gerektiği konusunda çeşitli öneriler alındı.

Toplantının ardından "Milli İradeye Kayyum Darbesi" başlığı altında bir eylem planı oluşturulması kararlaştırıldı. Partinin, kamuoyuna sunulacak 15 günlük bir yol haritası hazırladığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevi ziyaretleriyle ilgili Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvuruya henüz bir cevap alamadıklarını, bunun bir gecikme olduğunu belirtti.

Özel, “Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılırken Ahmet Özer'e tecrit uygulanmasını doğru bulmam. Adalet Bakanı'nın da bu tartışmaya gireceğini düşünmüyorum” dedi.

"MANSUR BEY İLE ESENYURT'A GELECEĞİZ"

Gazetecilerin Mansur Yavaş’ın Esenyurt’taki buluşmaya katılmamasıyla ilgili sorularına, "Açıklamasını yaptı; popüler bir isim olduğu için bu durum dikkat çekiyor. Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur Bey? Bir gün mutlaka Mansur Bey ile Esenyurt’a geleceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"ATACAĞI ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"15 günlük bir plan hazırladık. Öncelikle Esenyurt Belediyesi içerisindeki CHP grup odamız her gün açık olacak. Her gün dört milletvekilimiz de sabah saatlerinde Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret edecek. Daha sonra belediye binasına geçerek Ahmet başkanın orada uyguladığı politikaların devamlılığını, oradaki gelişmeleri ve kayyum yönetiminin atacağı adımları yakından takip edecek. Bunun yanında milletvekillerimiz her gün basına düzenli bilgi vermeye devam edecek. Her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticimiz, İstanbul İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda sahada olacaklar. Sahada sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara, esnaflara ve Esenyurtlu yurttaşlarımıza millet iradesine karşı gerçekleşmiş bu darbeyi ve süreci anlatacaklar."

EMEKLİLERİN VE ASGARİ ÜCRETLİLERİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

Özgür Özel, partisinin önümüzdeki yasama yılı için belirlediği hedefleri açıkladı. Emekliler, asgari ücretliler ve çiftçiler gibi grupların haklarını savunma mücadelesine vurgu yaptı. Özel, bütçe maratonunda hükümetin büyük projelere yönelik 701 milyar liralık vergi muafiyetine dikkat çekerek, bu kaynağın zenginlere sağlanan ayrıcalıklar için kullanıldığını savundu. Emekli maaşlarının artırılmaması yerine bu paranın müteahhitlere aktarıldığını belirtti.

Asgari ücretin güncel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, enflasyonun hissedilen oranının %70’in üzerinde olduğunu ve bu nedenle asgari ücretin 30-35 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Bu konularda etkin bir mücadele vereceklerini ve milletvekillerinin sahada olacağını vurguladı.

CHP lideri, partinin sosyal adalet anlayışını güçlendirmek ve halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir politika izlemek amacıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bu süreçte birlik ve dayanışmanın önemine değinen Özel, toplumsal bir dayanışma oluşturacaklarını belirtti.

SİYASİ STRATEJİLER VE OY ARTIŞI

Parti Meclisi toplantısında, CHP’nin oylarındaki artış ve siyasi stratejiler de ele alındı. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, CHP'nin oylarının son dönemde istikrarlı bir yükseliş gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, parti içinde adaylık tartışmalarının gündeme gelmesi ve bu süreçte sağlıklı bir iletişim kurulmasının gerekliliği vurgulandı. Toplantıda alınan kararların uygulama aşamasına geçileceği ve gerekli eylem planlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.