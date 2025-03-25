CHP'nin olağanüstü kurultay adresi belli oldu
CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, kurultay aynı gün saat 13.00'te tekrar yapılacak.
CHP, 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasını taşıyan resmi yazıda, parti tüzüğünün 48. maddesi gereğince 21. Olağanüstü Kurultay’ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı duyuruldu.
Açıklamada, “İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı tarih ve yerde saat 13.00’te aynı gündemle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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