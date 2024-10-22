CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Türeli, ekonomideki son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Gelin, yeni bir vergi kanunu yapalım’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:45

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:45

CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, son dönemde iktidarın vergi kaçırmalarla ilgili gelen açıklamalara ilişkin “Sayın Mehmet Şimşek izah edilemeyen servet artışlarından, kaynağı belli olmayan harcamalardan şikayet ediyor. Bakanlık makamı şikayet makamı değildir. Eğer bugün ülkenin vergi sisteminde herkes tarafından kabul edilen bir sorun varsa, vergi tabana yayılmamışsa bu konuda gerekli yasa tekliflerini hazırlayıp TBMM’ye getirsinler, hep beraber dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının azaltılmasını TBMM’den geçirelim” dedi. Son açıklanan enflasyon hedeflerini de değerlendiren Türeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı belirsizlik olduğu sürece hedeflerin tutmayacağını vurguladı.

CHP’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Türeli, ekonomideki son gelişmeleri, vergi kaçırma tartışmalarını ve iktidarın enflasyon hedeflerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye’nin ciddi bir vergi reformuna ihtiyacı varken iktidarın günlük aldığı kararlarla ekonomide adım atmaya çalıştığını vurgulayan Türeli, bu durumun son örneğinin kredi kartlarından alınmak istenen vergide görüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi olduğu sürece Türkiye’de ekonomideki belirsizliğin süreceğinin altını çizen Türeli, “Bu sistemde Hazine ve Maliye Bakanı’nın da Merkez Bankası bürokratlarının da ne kadar süre görevde kalacakları belli değil. Bu durum ekonomi yönetimine olan güveni sarsıcı bir etki yapıyor. Bu çerçevede, dezenflasyon sürecinin Orta Vadeli Programda konulan hedefler doğrultusunda gelişmesi ve enflasyonun 2024 yılının sonunda yüzde 41,5 olması hedefi gerçekçi olmadığı gibi, 2025 yılında yüzde 17,5, 2026 yılında da yüzde 9,7 hedeflerinin tutturulması da gerçekçi gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

‘İCRAATLARINDA ‘TASARRUF’ YOK’

İktidarın bu dönem en çok kullandığı söylemlerden biri olan “tasarruf” söylemine ilişkin konuşan Türeli, “Vatandaş iktidarın icraatlarından tasarrufu gözlemlemiyor. Tasarruf denilince akıllarına kamuda personel servislerini kaldırmak geldi. Onun da yanlış olduğu sonradan anlaşıldı. Tasarruf söylemini bir iki olaya ve demece dayalı olarak yürüttükleri algı operasyonlarıyla sürdüremeyecekleri ortada. Vatandaşın bu iktidarın tasarruf yapacağına, ekonomiyi düzelteceğine inancı kalmadı” dedi. Türeli, son dönemde vergi kaçırmalar üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili de şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Şimşek izah edilemeyen servet artışlarından, kaynağı belli olmayan harcamalardan şikayet ediyor. Bakanlık makamı şikayet makamı değildir. Eğer bugün ülkenin vergi sisteminde herkes tarafından kabul edilen bir sorun varsa, vergi tabana yayılmamışsa, vergi sistemi kayıtdışılıkla mücadelede yetersiz durumda ise bu konuda gerekli yasa tekliflerini hazırlayıp TBMM’ye getirsinler. Hep beraber vergi sisteminin iyileştirilmesi, dar gelirlilerin vergi yükünün azaltılması, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının azaltılması, vergi harcamalarının azaltılması, kişisel harcama ve servetlerdeki artışın mükellefin vergi beyanı ile karşılıklı kontrolünü sağlayacak düzenlemeleri TBMM’den geçirelim.”



