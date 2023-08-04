CHP’nin sergisine yasak: ‘Mitinge dönüşebilir’

Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:10

Güncelleme: 04.08.2023 - 18:10

Kaymakamlığın söz konusu yasak kararında “Sahne düzeneğine dönüşebilen araç ile yapılmak istenen zam konulu toplanma etkinliğinin bahse konu aracın açılarak sahne halini aldığı, bu durumun da konuyu miting şekline çevirdiği” gerekçe gösterildi.

Valiliğin yasak kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl ve İlçe örgütü, Eyüpsultan’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu’na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de eşlik etti.

Kaftancıoğlu açıklamasında şöyle konuştu:

"Siyasetin görevi vatandaşlarla bir araya gelmek, vatandaşı dinlemek ve vatandaşların dertlerine derman olmak ve çözüm bulmaktır. Bunun olmazsa olmazı da vatandaşımızla bir araya gelmektir. Siyasetin gündemi vatandaşın derdi neyse odur. Yaklaşık 1 buçuk ay önce vatandaşın asıl gündeminin zamlar olduğunu görüp, AKP iktidarı döneminde AKP’nin eserleriyle oluşturduğumuz ‘Muazzam bir sergi’ çalışması başlattık. Örgütümüzle birlikte vatandaşlarımıza zamların neden olduğunu ve nereden kaynaklandığını anlatmaya başladık. Bu kötü sürecin sonunda çözümün yine vatandaşın kendisi olduğunu anlatmaya başlamışken, kaymakamlık burada yapacağımız sergimizin burada konuşlanmasına izin vermedi. Şu ana kadar 11 ilçede vatandaşlarımızla buluşan sergimizle ilgili herhangi bir problem yaşanmadı. Ne hikmetse bugün işgüzarlıka yasaklama kararını çıkardılar. Eyüpsultan ilçesinin tamamında yasak diyorlar. Diyorlar da sonuca bakacağız. CHP olarak biz İstanbul’un bütün pazarlarında kurduğumuz ‘muazzam bir stant’ ile vatandaşımızla hemhal olacağız. Hiçbir şey CHP olarak bizim, vatandaşın yanında olmamızı engelleyemez. Seçim döneminde müracaat etmemize rağmen, sahte afişleri yasaklamayanlar bugün sadece gerçekleri anlattığımız çalışmayı yasaklayanları sesimizi duyan herkese bırakıyorum."

ESNAFLA BULUŞTU

Kaftancıoğlu, açıklamasının ardından Eyüpsultan’daki dükkanları gezerek esnafla sohbet etti. Kaftancıoğlu burada, CHP İstanbul İl Örgütünün hazırladığı zam broşürünü yurttaşlara dağıttı.

‘HERKES DEĞİŞİM İSTER’

Ziyareti sırasında bir yurttaş Kaftancıoğlu’na, “CHP kendi içinde neden barışık değil? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben Bolu Belediye Başkanıyım. Bolu’dan yaya olarak çıkacağım, Anıtkabir’e kadar gideceğim. CHP Genel Başkanını şikayet edeceğim. Bu benim mantığıma uymuyor. Çocuksu bir hareket. Önce bu ülkede muhalefet olmak lazım. Ekrem İmamoğlu da diyor ki değişim. Bir aile içinde kavga olmaz” dedi.

Kaftancıoğlu da, “Barışık olma kısmına katılırım. Ekrem İmamoğlu partimizin kıymetli bir üyesi, belediye başkanı. Muhalefetin görevi vatandaşın derdini duyurmak. Bizim gündemimiz zamlar. Siz de size bunları söyleyenleri ya da televizyonda gördükleriniz üzerinden değil. Çoğunluk burada vatandaşın derdiyle ilgileniyor. Demokrasilerde bu tip şeyler olur. Herkes değişim ister. Size kavgalı gibi gösteriyorlar” yanıtı verdi.

‘UCUZLUK NE ZAMAN’

Kaftancıoğlu ile Sarıgül esnaf ziyaretinin ardından sergilenmesine izin verilmeyen aracın yanına gitti. Burada kısa bir konuşma yapan Kaftancıoğlu, “Vatandaşı anlatan siyasete hiçbir şey engel olamıyormuş. Bizi yasaklasalar da biz örgütümüzle ve milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızla buluştuk. Yasakladıkları şeyin içinde montaj, kumpas, yalan yok. AKP gerçekleri var” dedi. Sarıgül de, “Bu zamlar milletimizin cebini değil adeta canını yakıyor. Bir emekli 7bin 500 TL ile nasıl geçinebilir? Zam, zam, zam. Ucuzluk ne zaman?” ifadelerini kullandı.