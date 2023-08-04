CHP'nin 'MuazZam' sergisine kaymakamlıktan yasak!
CHP'nin "muazZAm" adını taşıyan sergisi ve Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti.
KAYMAKAMLIKTAN 'İZİN' ÇIKMADI
Fakat CHP'ye ilk yasak geldi. Bugün Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan stanta Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riskinin olduğu yer aldı.
İşte o karar:
CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
CHP İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."
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