CHP'nin 'MuazZam' sergisine kaymakamlıktan yasak!

CHP'nin "muazZAm" adını taşıyan sergisi ve Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan sergiye Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:22
CHP'nin 'MuazZam' sergisine kaymakamlıktan yasak!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “MuazZam bir sergi” adlı çalışmasıyla 39 ilçede stantlar açarak ürünlere gelen zamları yurttaşlara anlatmayı hedeflemişti.

KAYMAKAMLIKTAN 'İZİN' ÇIKMADI

Fakat CHP'ye ilk yasak geldi. Bugün Eyüpsultan meydanında kurulması planlanan stanta Eyüpsultan Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın kararında serginin mitinge dönüşme riskinin olduğu yer aldı.

İşte o karar:

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın AKP iktidarının eserleriyle oluşturduğu gezici #muazZAM Sergi Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yasaklanmıştır. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4.8.2023 (bugün) saat 16.00’da Eyüpsultan meydanında zamlardan nefes alamaz hale gelen vatandaşlarla buluşacaktır."


CHP sergi canan kaftancıoğlu

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