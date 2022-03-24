CHP'nin 'Suriyeli nüfus' araştırma önergesi reddedildi

24 Mart 2022 Perşembe, 20:42

CHP Grubu’nun, "Suriyeli nüfusunun kontrol altına alınması ve Hatay’ın sorunlarının araştırılması" amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

CHP’nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

"HATAY HALKI FAKİRLEŞMEKTE"

Öneri üzerine CHP Grubu adına söz alan önerge sahibi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay’ın önemli sorunlarından birinin Suriyeli nüfusu olduğunu belirtti. Hatay’ın 1 milyon 670 bin nüfusu olduğunu; resmî verilere göre 500 bin civarında, gayri resmî verilere göre 800 binin üzerinde Suriyeli barındığını söyleyen Şahin, "Yaklaşık her üç kişiden birinin Suriyeli olduğu Hatay'da, doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınların yaptığı iddia edilmektedir. Hatay, Suriyeli nüfusunun en yüksek olduğu üçüncü şehir; yabancı gelinlerin en çok Suriyeli olduğu Hatay, altı yılda altı çocuk yapan Suriyelilerle dolu. Hatay'da ihracat, ithalat, altın ticareti ağırlıklı olarak Suriyeliler tarafından yürütülmekte ve onlar zenginleşirken Hatay halkı fakirleşmekte" dedi.

"REYHANLI’DA SURİYELİ NÜFUSU, TÜRK NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA"

Hatay açısından risk oluşturan diğer bir sorunun ise Suriyeli seçmen sayısı olduğunu söyleyen Şahin, "Yirmi beş ayda vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı 13 binden 18 bine çıktı. Hatay'da Türk seçmen sayısı yüzde 3,8 artarken, Suriyeli seçmen sayısı yüzde 38 artmış oldu. Reyhanlı'nın yerli nüfusu 98 bin civarında fakat resmî kayıtlara göre Reyhanlı'da 129 bin Suriyeli barınıyor; Türk nüfusundan daha fazla. Reyhanlı ve Antakya'daki toplam Suriyeli sayısı 14 ilçemizin nüfusundan fazla arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Vatandaşlık verdiğiniz Suriyelilerden biri aday olsun ve muhtar, belediye başkanı, milletvekili mi olsun diyorsunuz" diye sordu.

"HER İKİ TOPLUMUN HUZURU İÇİN ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Şahin, "Hatay yoksullaştı, Hatay işsizleşti, Hatay'ın demografik yapısı değişti; sosyal ve kültürel psikolojik yaşamı olumsuz etkilendi. Her zaman söyledik, yine söylüyoruz: Mülteci, göçmen ve koruma statüsündeki sığınmacılar konusunda net bir politikası olmayan AKP, Suriyeli ve Afganlarla ilgili derhâl çalışma başlatmalıdır. Her iki tarafı mutsuz iki toplumun huzuru için, Suriyelilerin barış içerisinde ülkelerine dönüşü için AKP'nin çaba harcamasını, çözüm üretmesini istiyoruz. Bu sorun siyaset üstü çok önemli bir sorundur, üstü kapatılamaz; güvenlik meselesidir, beka meselesidir" dedi.