CHP'li eski belediye başkanından oturma eylemi: 'Çanakkaleliler köprüden yüzde 50 indirimli geçsin'
Eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Çanakkalelilerin yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden yüzde 50 indirimli geçmesi için oturma eylemi başlattı. CHP’li Mutan, “Cumhurbaşkanı, ‘Çanakkaleliler için 100 liracık’ desin” dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçen hafta açıldı. Köprü açılışında konuşma yapan Erdoğan, köprü geçiş ücretini “200 liracık” olarak açıklamıştı.
Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ömer Faruk Mutan, Çanakkalelilerin köprüden yüzde 50 indirimli geçmesi için bugün eylem yaptı. Çanakkale'deki Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi başlatan CHP’li Mutan, elinde “Köprü geçişinde Çanakkalelilere, 17 plakaya yüzde 50 indirim istiyoruz” yazılı bir döviz tuttu. Oturma eylemine ilişkin açıklama yapan Mutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:
"Bugün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının beşinci günü. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaşım yaptım. Paylaşımımın ana teması, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Çanakkale plakalı, yani Çanakkalelilerin yüzde 50 indirimle geçmesidir. Cumhurbaşkanı köprünün bir hafta ücretsiz olduğunu açıkladı. Geçişler için ‘200 liracık’ dedi. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı, ‘Çanakkaleliler için 100 liracık’ desin."
Mutan, eylemini iki gün daha süreceğini söyledi.
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