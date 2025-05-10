CHP'nin Van mitinginde Ahmet Özer'in mektubu okundu

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:49

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van Kent Meydanı'nda yapılıyor. Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer, mitingde babasının mektubunu Özer'in memleketi Van'da okudu.

Özer, mektubu okumadan önce geçen hafta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin, "Sırrı abi sen hayattayken değerini bilmeyenler, seni sonsuzluğa uğurlarken sıraya dizilmişlerdi. Kızın Ceren’in okuduğu mektup hala kulaklarımda çınlıyor. Cezaevlerine, işkencelere, açlık grevlerine olan öfkesini söylerken her bir sözü kalbime zırh gibi işledi. Seni daima yılmaz ve yorulmaz bir barış savunucusu olarak anacağız. Artık ilgililerin yaşattığı ve yüzleştiği acılardan ders çıkartmasını, hayatı boyunca barış için mücadele eden bir babanın daha kızına bu öfkeyi yüklememelerini diliyorum" dedi.

Miting aracının üzerinden Seraf Özer’in okuduğu Ahmet Özer'in mektubu şöyle:

“Güneşin kenti, doğduğum kadim toprağın cesur yürekleri, Ahmed-i Hani’nin gönül dostları, Feqiye Teyran'ın arkadaşları…

Değerli halkımız, kıymetli kardeşlerim, size bu satırları Silivri'deki hücremden yazıyorum. Bedenim Silivri’de ama yüreğim Van Meydanı’nda sizlerle birlikte atıyor. Zira bedenimizi hapsedebilirler ama ruhumuzu asla.

Değerli hemşehrilerim, bir şafak operasyonuyla alıp Silivri zindanına koydular. Başkanı olduğum Esenyurt Belediyesi’ne ise kayyum atadılar. Halk iradesini gasp ettiler. Türkiye’nin en büyük ilçesini Vanlı bir Kürdün yönetmesini hazmedemediler. Batıdaki Kürtlere temsil hakkı verdik diye bizleri yargılıyorlar. 100 bin Vanlının yaşadığı Esenyurt’ta Kürtler temsil hakkı almışsa biz bundan ancak gurur duyarız. Cumhuriyet Halk Partisi, Kürtlere temsil hakkı verdi diye bize karşı kumpas kurdular. Demokratik Güç Birliği ile terörize ediyorlar. 'Kürtler, batıda kendilerini temsil edemez' diyorlar. Oysa demokrasinin ilk şartı temsildir, adalettir. Adalet ve temsiliyet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar.

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR''

Değerli hemşehrilerim, sürekli milli iradeden bahsedenler sizin de iradenizi hiçe saydılar. Vanımızın değerli başkanları, Abdullah Zeydan Başkanla, Neslihan Başkanı görevlerinden alıp, yerlerine kayyum atıldılar. Van halkının iradesini gasp ettiler ama dün olduğu gibi bugün de bu haksızlığa geçit vermeyeceğiz. Bunun için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Çünkü haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Biz asla dilsiz şeytan olmayacağız. Silivri’deki hücremde dimdik ayaktayım. Hepimiz adına mücadelemi sürdürüyorum. Her zaman başı dik bir hemşehriniz olarak sizi asla mahcup etmedim ve hiçbir zaman da asla mahcup etmeyeceğim. Her zaman gurur duyacağınız bir kardeşiniz olacağım.

Değerli kardeşlerim, bugün adalet ve özgürlük mücadelemizin lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel sizlerle. İktidarın korkulu rüyası, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kalbi sizlerle, Silivri’de birlikte yattığımız Bekir Kaya başkanımız ile birlikte yüreğimiz sizlerle atıyor. Hep birlikte Van’a bin selam, Tuşba’nın yiğit insanlarına bin selam olsun.

"YILLARDIR SÜRÜNCEMEDE BIRAKTIKLARI KÜRT SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ''

Kardeşlerim, bu iktidar yıllardır Van’ımızı ihmal etti. Van halkını işsizliği, yoksulluğa mahkum etti. Uyguladıkları yanlış ve taraflı politikalarla hayvancılığı, tarımı yok ettiler. Güzelim Van Gölü’nü, efsanevi Akdamar’ı, kadim Van Kalesi’ni, benim doğup büyüdüğüm Muradiye Şelalesi’ni unutturdular. Vanımızın tarihi, turistik değerlerini yok saydılar. Güzelliklerine ve turizmini bitirdiler. Ama merak etmeyin karanlık oluşuyorsa şafak sökmek üzeredir. Ülkemizin demokrasi şafağındayız. Silivri zindanında beraber tutsak olduğum yol arkadaşı olmaktan onur duyduğu sayın İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceğiz. İmamoğlu’nun ilk seçimde sizlerin de desteğiyle seçileceğine yürekten inanıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe son vereceğiz. Yoksulluğu, yasakları hep birlikte bitireceğiz. Yıllardır iktidar tarafından sürüncemede bırakılan Kürt sorununu biz çözeceğiz. Sürdürülen sürece mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Onurlu ve kalıcı bir barış inşa edilmeli. Kürt sorunu demokratik bir biçimde çözülmelidir.

Değerli dostlar, biz Ekrem Başkan ile birlikte Van ile kurduğumuz gönül köprüsünü, hizmet köprüsü ile buluşturacağız. Bizim, birlikte çalışmamızı hazmedemediler. Kurduğumuz hizmet masasını devirdiler ama biz kararlıyız. Mutlaka sürdüreceğiz. Ülkemizin demokrasi şafağında üretimde, bölüşümde, özgür günlerde birlikte olacağız. Bu zorba, despotik düzene son vereceğiz. Van’ın yıllardır değişmeyen makus talihini hep birlikte yeneceğiz. Mücadeleye devam, Van’a, köklerime, hemşehrilerime bin selam.""Yıllardır iktidar tarafından sürüncemede bırakılan Kürt sorununu biz çözeceğiz"

Kardeşlerim, bu iktidar yıllardır Van’ımızı ihmal etti. Van halkını işsizliği, yoksulluğa mahkum etti. Uyguladıkları yanlış ve taraflı politikalarla hayvancılığı, tarımı yok ettiler. Güzelim Van Gölü’nü, efsanevi Akdamar’ı, kadim Van Kalesi’ni, benim doğup büyüdüğüm Muradiye Şelalesi’ni unutturdular. Vanımızın tarihi, turistik değerlerini yok saydılar. Güzelliklerine ve turizmini bitirdiler. Ama merak etmeyin karanlık oluşuyorsa şafak sökmek üzeredir. Ülkemizin demokrasi şafağındayız. Silivri zindanında beraber tutsak olduğum yol arkadaşı olmaktan onur duyduğu sayın İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceğiz. İmamoğlu’nun ilk seçimde sizlerin de desteğiyle seçileceğine yürekten inanıyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe son vereceğiz. Yoksulluğu, yasakları hep birlikte bitireceğiz. Yıllardır iktidar tarafından sürüncemede bırakılan Kürt sorununu biz çözeceğiz. Sürdürülen sürece mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Onurlu ve kalıcı bir barış inşa edilmeli. Kürt sorunu demokratik bir biçimde çözülmelidir.

Değerli dostlar, biz Ekrem Başkan ile birlikte Van ile kurduğumuz gönül köprüsünü, hizmet köprüsü ile buluşturacağız. Bizim, birlikte çalışmamızı hazmedemediler. Kurduğumuz hizmet masasını devirdiler ama biz kararlıyız. Mutlaka sürdüreceğiz. Ülkemizin demokrasi şafağında üretimde, bölüşümde, özgür günlerde birlikte olacağız. Bu zorba, despotik düzene son vereceğiz. Van’ın yıllardır değişmeyen makus talihini hep birlikte yeneceğiz. Mücadeleye devam, Van’a, köklerime, hemşehrilerime bin selam."