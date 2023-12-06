Ümit Uysal, Antalya için adaylık başvurusunu yaptı

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. “Kınık’tan Kaledran’a, Tahtalı’dan, Akdağlar’dan Gidengelmez’e, Eynif Ovası’na, Köprü Çayı’na, Alara’ya” sözleriyle Antalya’yı selamlayan Uysal, “Teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:29
Ümit Uysal, Antalya için adaylık başvurusunu yaptı
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Antalya’nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve 2019 seçimlerinde oyunu yüzde 18,35 oranında artırarak “En fazla oy artıran belediye başkanları” listesinde ilk sıralarda yer alan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. 

“Kınık’tan Kaledran’a, Tahtalı’dan, Akdağlar’dan Gidengelmez’e, Eynif Ovası’na, Köprü Çayı’na, Alara’ya” sözleriyle Antalya’yı selamlayan Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’mızın 19 ilçesinde ve dört bir yanındaki komşularım, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundum. İki dönemdir Antalya’mızın kalbi Muratpaşa’mıza hizmet etme fırsatı veren Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya’mız için, her şey Türkiye’miz için, her şey daha iyisi için.”


Ümit Uysal Antalya

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