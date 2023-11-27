CHP'ye geri dönen Tanju Özcan'dan ilk açıklama
CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baba evine döndüm" dedi.
CHP MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi, Özcan'ın geri dönmesine karar verdi.
Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baba evine döndüm" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız'dan aldım. Baba evine döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak."
Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız @karagz_mert ‘den aldım.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 27, 2023
Baba Evi’ne döndüm.
Başta Sayın Genel Başkanımız @eczozgurozel ve @herkesicinCHP ‘nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım.
Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam…
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