CHP'ye katıldılar: Kılıçdaroğlu rozetlerini taktı

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında Bitlis’e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile Güroymak Pancar Kooperatifi Başkanı Hamdullah Uğiş, Ahlat’tan kanaat önderi Faysal Özdemirli CHP’ye katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılanları makamında kabul ederken parti rozetlerini taktı.

CHP’ye katılan Avunç, Yavuz, Uğiş ve Tören aynı zamanda Bitlis ve çevresinde yaygın ve etkili olan Şego-Bıdri aşiretinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.



