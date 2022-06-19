CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiye katılan 3 bini aşkın üyeye rozet taktı

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen törende partiye yeni katılan 3 bini aşkın üyeye rozet taktı.

Partililerin “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla konuşması kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Madem ki en zor koşullarda bağımsızlığı getirdik, mandayı reddettik, şimdi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlanırken yine birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkeye huzuru, kardeşliği, barışı getirinceye kadar. CHP’li olmak sıradan bir olay değildir, bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının arkasında durmak demektir. CHP’li olmak demek kadın erkek eşitliğini savunmak demektir. İşsizlikle mücadele, acıya, gözyaşına karşı durmak demektir, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saydı duymak demektir. Adaletten yana tavır takınmak demektir” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “CHP’li olmak demek kendi çiftçisini desteklemek demektir. Beşli çetelere devleti teslim etmemek demektir. 5’li çetelerden fakirin hakkını sormak benim temel görevim olacaktır. Gazeteci hapiste, avukat hapiste, 80-90 yaşında olan içeride, uyuşturucu baronları dışarıda. O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım.”

İŞÇİLERİ SEVİNDİREN İMZA

Celal Atik Spor Salonu önünde 5 bin 500 işçiyi kapsayan ve Belediye İş Sendikası ile belediye personeline yüzde 35’lik maaş zammı getiren yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de şu anda izlenen ekonomi politikası ile 85 milyon insan bir avuç saray beşlemesine çalışıyor. Düşündüğünüzden daha büyük işsizler ordusu var. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz. Yeni bir dönüşüme ve değişime ihtiyacımız var”dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası arasında 5 bin 248 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde konuşan Kılıçdaroğlu, “100 binin üzerinde taşeron işçisi vardı. Sokak sokak mücadelesini verdik. Ve yüz binlerce kişiye kadro vermek zorunda kaldılar. Yine on binlerce taşeron işçisi var” dedi. Muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu CHP’li belediyelerin engellemelere ve zorluklara rağmen hizmet ettiğini söyledi.

YAPACAĞIM İLK İŞ...

İzmir’deki Balkan ve Rumeli Buluşması’nda da konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’deki bütün kadınlara sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığı’nı aldığımızda ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi’ni derhal yürürlüğe koymaktır” dedi.