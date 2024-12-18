CIA için çalıştığı belirtilen El Cenabi’nin kurucu ortağı olduğu varlık şirketinin lisansı iptal edildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Saddam ailesine yakınlığı ve iş ortaklığı bilinen, Irak’ın işgalinden sonra da ABD’nin Bağdat’a atadığı genel Vali Jay Garner ile CIA Ortadoğu Şefi Whitley Bruner’e danışmanlık yapan Saad El Cenabi’ye geçen yıl varlık yönetim şirketi kurma izni veren BDDK geri adım attı.

ABD ve Avrupa basınında hakkında pek çok iddia bulunan ve CIA ile ilişkileri mercek altına alınan El Cenabi’nin bu ilişkilerine karşın Türkiye’de nasıl olup da BDDK’den bankacılık lisansı alabildiği 28 Ekim 2024 tarihli Cumhuriyet gazetesinde sorgulanmıştı.

BDDK’nin izni ile AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim Şirketi AŞ’nin kurucu ortağı olan Saad El Cenabi, hızını alamayıp SPK’den aracı kurum, BDDK’den da dijital bankacılık izni talep etmişti. SPK’nin incelemesi sonrası El Cenabi’nin aracı kurum iznine ret cevabı vermesinin üzerine BDDK de dijital bankacılık talebine olumsuz yanıt verdi.

Gazetemizin manşetine taşıdığı “Karanlık isme izin: BDDK CIA için çalıştığı belirtilen Iraklı El Cenabi’ye varlık yönetim şirketi kurmak için izin verdi” başlıklı haberin üzerinden 20 gün geçtikten sonra El Cenabi’nin lisansı iptal edildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında BDDK’nin AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ’nin lisansını iptal eden kararı yayımlandı. BDDK 11033 sayılı kararında iptal gerekçesine ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

“Kurulun 12.12.2024 tarihli toplantısında, 11.12.2024 tarih ve E-12509071-110.01-138294 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad El Cenabi’nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izninin, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”