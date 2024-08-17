'Çiftçi artık tarlasına girmek istemiyor'

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş'ta çiftçilerin traktörlerle yaptığı eyleme ilişkin "Çiftçiler artık tarlasına girmek istemiyor. Neredeyse traktörünü ve tarlasını satma noktasına geldi" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 17:05
'Çiftçi artık tarlasına girmek istemiyor'
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Kahramanmaraş’ta domates ve biber üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerinin ellerinde kalmasını traktörlerle konvoy oluşturup Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapatarak protesto etti.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, çiftçilerin yaptığı eyleme ilişkin konuştu. Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçinin tarlasını ekemeyecek duruma gelebileceğini söyleyen Ateş şunları söyledi:

"Pınarlı beldesinde buluşan çiftçiler taleplerini dile getirdiler, yetkililere seslendiler. Çiftçiler diyor ki biz geçen yıl buğdayın 9 liraya satmıştık bu yıl 8 liraya sattık. Peki bizim girdilerimiz ucuzladı mı arttı mı? Çiftçiler diyor ki ayçiceği ektik büyük umutla ama satamıyoruz alan yok. Mısır ekmiş çiftçi tarlaya yarın ne olacağı belli değil.

Taban fiyat açıklanmıyor. Çiftçiler artık tarlasına girmek istemiyor. Neredeyse traktörünü ve tarlasını satma noktasına geldi. Üretmeyen bir toplum olmaz. Üreten çiftçilere destek olmamız lazım. Üreten çiftçi ürettiği malı hak ettiği fiyata satabilmeli ki bir yıl sonra tarlasını işleyebilmeli ama gelecek yıl belki de Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçi tarlasını ekemeyecek, üretemeyecek."


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