İhracatta kısıtlama kararı domatesin ardından zeytinyağı üreticisini vuracak: Zeytin dalda kalacak

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Kısıtlamalara karşın market fiyatlarında hiçbir gerileme olmazken üreticinin elindeki zeytinyağı ise para etmiyor. Zeytin üreticisi “var yılı” olan sezona stokla giriyor.

Zeytinyağında ihracat yasağı son üç yılda dört kez uygulandı, ancak çözüm olmadı. Dün itibarıyla marketlerde naturel sızma zeytinyağının litresi 399 lira, riviera zeytinyağının litresi ise 337 lira.

Üretici ise ürününü tüccara 150-200 lira arasında satabiliyor. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetini karşılamayan bu fiyatlar nedeniyle üretici ürünü satmak istemiyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da kavun, hububat ve domateste yaşanan krizin zeytinyağında da yaşanacağını belirterek “Yasağa rağmen raflardaki yağ fiyatlarında düşüş olmadı. Ayrıca üreticilerimiz dış pazardaki müşterilerinden de oldu. Hem üretici hem de yurttaş mağdur edildi. Karar gözden geçirilmeli. Yoksa zeytin dalında kalır” dedi.