Çiftlik Bank davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve diğer sanıklar hakkında mütalaa açıklandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Kamuoyunda “Tosuncuk” olarak bilinen Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı “Çiftlik Bank” davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın’ın “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez ve “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin üç yüz ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru’nun da tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru’nun tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, 14 tutuksuz sanık hakkında da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti. Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerininin devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 11 Kasım’a erteledi.