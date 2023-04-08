Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Türkiye'ye getiriliyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 19:01

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 19:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte hareket ettiği belirlenen ve Uruguay'da gözaltına alınan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Emniyet açıklamasında, şüpheli O.N.K.'yi getiren Uruguay uçağının bugün saat 22.40’ta İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.