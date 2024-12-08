Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi, MHP Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını hatırlattı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 08.12.2024 - 10:38

Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'da yönetimi ele geçirmesi sonrası MHP'den bir açıklama geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı yeniden hatırlatıldı.

Feti Yıldız, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir" dedi.

Yıldız, açıklamasını "Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri,kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadeleriyle tamamladı.