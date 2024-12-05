Suriye’de ‘zafer’ de ‘kurtarmaz’!

05 Aralık 2024 Perşembe

“Kurtarmaz abla (veya abi)!”, pazarlıkta kullanılan bir esnaf veya işportacı terimidir:

Esnafın veya işportacının söylediği fiyatı yüksek bulan ve biraz daha indirim isteyen müşteriye, satıcının fiyatı indirebileceği en son noktada söylenir!

Genellikle esnaftan veya işportacıdan bir şey satın alan müşteri, pazarlıkla fiyatı bir miktar indirttikten sonra tenzilat istemekte devam ederse esnaf veya işportacı, yapacağı indirimin son noktasında, sattığı malın maliyetini düşünerek ve bazen bunu “malın gelişi zaten şu kadar lira” gibi yüksek sesle de söyleyerek müşteriye, “Kurtarmaz abla (veya abi)!” der.

İşte iktidarın ülkemizi sürüklediği Suriye savaşı, “zaferle” bile bitse, ne ülkemizi ne de iktidarı kurtarır!

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Önce Suriye savaşındaki “zaferi”, iktidarın tanımladığı biçimde anımsatalım:

Esad iktidardan düşürülecek, Şam’daki Emevi Camisi’nde Cuma namazı kılınacaktır!

Şimdi bir an için düşünelim:

Farz edelim ki “Zafere” ulaşılmış, Esad iktidardan düşürülmüş, Şam’daki Emevi Camisi’nde Cuma namazı kılınmıştır...

Peki bunun Türkiye’ye yararı ne olacaktır?

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Bu sorunun yanıtını Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlar bakımından vermeye çalışalım:

1) Sayıları gayri resmi olarak on milyonu aştığı iddia edilen “sığınmacı” sorunu çözülecek midir?

Yoksa bu sorun daha da şiddetlenecek midir?

2) Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı vize güçlükleri ortadan kalkacak mıdır?

Yoksa daha mı ciddileşecek ve yaygınlaşacaktır?

3) ABD desteğiyle kurulacak olan bir Kürt Devleti Bölgesi, Türkiye’nin “Kürt Sorunu” başlığı altında yaşadığı problemlerinin çözümüne yardımcı olacak mıdır?

Yoksa tam tersi bir etki mi ortaya çıkacaktır?

4) Türkiye’nin Suriye Savaşı dolayısıyla yaptığı harcamalar daha azalacak mıdır?

Yoksa oralardaki varlığını sürdürebilmek için daha fazla masraf mı yapmak gerekecektir?

5) Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle, komşularıyla, ABD, Rusya, İran gibi ülkelerle ilişkileri bu “Zafer”den sonra daha mı dostça ve iyi olacaktır?

Yoksa bu ülkelerin Suriye’de çatışan çıkarları, Türkiye’yi daha sorunlu çıkmazlara mı sürükleyecektir?

6) Türkiye’nin, halkı bunaltan geçim ve toplumu isyan ettiren adaletsizlik sorunları, yolsuzluk, yoksulluk, yobazlık, yalancılık, yağcılık ve yasaklar gibi “Şahsım Devletinin” açmazları, bu “Zaferden” sonra çözüme mi kavuşacak, yoksa daha mı artacaktır?

7) Ve doğrudan iktidarı ilgilendiren son soru:

Bu sorular (sorunlar) bağlamında ortaya çıkacak sonuçlar, seçmenlerin iktidara olan desteğini artırır mı, azaltır mı?

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Değerli okurlarım, Suriye Savaşı öyle yanlış bir dış politika girişimidir ki iktidar tarafından ifade edilen hedeflere ulaşılsa, yani iktidar kendi tanımladığı biçimde “Zafere” ulaşsa bile, ülkeye yararı olmayacak, tam tersine, mevcut sorunları daha da artıracaktır.