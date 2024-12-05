Emre Kongar
Emre Kongar ekongar@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Suriye’de ‘zafer’ de ‘kurtarmaz’!

05 Aralık 2024 Perşembe

“Kurtarmaz abla (veya abi)!”, pazarlıkta kullanılan bir esnaf veya işportacı terimidir:

Esnafın veya işportacının söylediği fiyatı yüksek bulan ve biraz daha indirim isteyen müşteriye, satıcının fiyatı indirebileceği en son noktada söylenir!

Genellikle esnaftan veya işportacıdan bir şey satın alan müşteri, pazarlıkla fiyatı bir miktar indirttikten sonra tenzilat istemekte devam ederse esnaf veya işportacı, yapacağı indirimin son noktasında, sattığı malın maliyetini düşünerek ve bazen bunu “malın gelişi zaten şu kadar lira” gibi yüksek sesle de söyleyerek müşteriye, “Kurtarmaz abla (veya abi)!” der.

İşte iktidarın ülkemizi sürüklediği Suriye savaşı, “zaferle” bile bitse, ne ülkemizi ne de iktidarı kurtarır!

***

Önce Suriye savaşındaki “zaferi”, iktidarın tanımladığı biçimde anımsatalım:

Esad iktidardan düşürülecek, Şam’daki Emevi Camisi’nde Cuma namazı kılınacaktır!

Şimdi bir an için düşünelim:

Farz edelim ki “Zafere” ulaşılmış, Esad iktidardan düşürülmüş, Şam’daki Emevi Camisi’nde Cuma namazı kılınmıştır...

Peki bunun Türkiye’ye yararı ne olacaktır?

***

Bu sorunun yanıtını Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlar bakımından vermeye çalışalım:

1) Sayıları gayri resmi olarak on milyonu aştığı iddia edilen “sığınmacı” sorunu çözülecek midir?

Yoksa bu sorun daha da şiddetlenecek midir?

2) Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye uyguladığı vize güçlükleri ortadan kalkacak mıdır?

Yoksa daha mı ciddileşecek ve yaygınlaşacaktır?

3) ABD desteğiyle kurulacak olan bir Kürt Devleti Bölgesi, Türkiye’nin “Kürt Sorunu” başlığı altında yaşadığı problemlerinin çözümüne yardımcı olacak mıdır?

Yoksa tam tersi bir etki mi ortaya çıkacaktır?

4) Türkiye’nin Suriye Savaşı dolayısıyla yaptığı harcamalar daha azalacak mıdır?

Yoksa oralardaki varlığını sürdürebilmek için daha fazla masraf mı yapmak gerekecektir?

5) Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle, komşularıyla, ABD, Rusya, İran gibi ülkelerle ilişkileri bu “Zafer”den sonra daha mı dostça ve iyi olacaktır?

Yoksa bu ülkelerin Suriye’de çatışan çıkarları, Türkiye’yi daha sorunlu çıkmazlara mı sürükleyecektir?

6) Türkiye’nin, halkı bunaltan geçim ve toplumu isyan ettiren adaletsizlik sorunları, yolsuzluk, yoksulluk, yobazlık, yalancılık, yağcılık ve yasaklar gibi “Şahsım Devletinin” açmazları, bu “Zaferden” sonra çözüme mi kavuşacak, yoksa daha mı artacaktır?

7) Ve doğrudan iktidarı ilgilendiren son soru:

Bu sorular (sorunlar) bağlamında ortaya çıkacak sonuçlar, seçmenlerin iktidara olan desteğini artırır mı, azaltır mı?

***

Değerli okurlarım, Suriye Savaşı öyle yanlış bir dış politika girişimidir ki iktidar tarafından ifade edilen hedeflere ulaşılsa, yani iktidar kendi tanımladığı biçimde “Zafere” ulaşsa bile, ülkeye yararı olmayacak, tam tersine, mevcut sorunları daha da artıracaktır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Suriye’de ‘zafer’ de ‘kurtarmaz’! 5 Aralık 2024
İktidar uğruna içte ve dışta savaş 3 Aralık 2024
Kadına şiddet günü(!) kreş, RTÜK ve Hanzala 26 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Suriye’de ‘zafer’ de ‘kurtarmaz’!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Biri hukuk devleti mi dedi?
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Güney Kore dersi: Seçildim her şeyi yaparım
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Böyle devam etmez!
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyet ve kadınlarımız - Asya Âli Özdemir
Olaylar Ve Görüşler
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı 90 yaşında - Dr. Tunay Şendal
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay CHP’ye çağrı!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Aile hekimleri ne istiyor?
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Halepçilik tuzağı
Bedri Baykam
Bedri Baykam Türkiye ve dünya, sahte din ve ırk kavgalarından bıkmadı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek SGK’ye yurtdışından beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımları yapma yükümlülüğü getiriliyor
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Şimdi ders zamanı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler