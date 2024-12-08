CNN Türk'te ilginç anlar: 'Vileda sopası'yla Suriye konuşuldu

Suriye'de yaşanan gelişmelerin CNN Türk canlı yayınında, harita önünde değerlendiren yorumcu vileda sopası kullandı.

CNN Türk'te ilginç anlar: 'Vileda sopası'yla Suriye konuşuldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:06

CNN Türk canlı yayınında, Suriye'de terör örgütü HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların ilerleyişi konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

Konuklardan biri, harita önünde değerlendirmelerde bulunurken 'vileda sopası'na benzetilen bir çubuk kullandı.

Vileda sopasını yorumcuya sunucunun vermesi de dikkat çekti. Söz konusu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 


Etiketler: #CNN TÜRK #suriye

İlgili Haberler

İsrail ordusundan 'Suriye' açıklaması

İsrail ordusundan 'Suriye' açıklaması
Son Dakika... Suriye'de karanlık dönem: Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi

Son Dakika... Suriye'de karanlık dönem: Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak '4'lü bölünme' uyarısı: Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi, Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir!

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak '4'lü bölünme' uyarısı: Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi, Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler