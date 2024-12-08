CNN Türk'te ilginç anlar: 'Vileda sopası'yla Suriye konuşuldu
Suriye'de yaşanan gelişmelerin CNN Türk canlı yayınında, harita önünde değerlendiren yorumcu vileda sopası kullandı.
CNN Türk canlı yayınında, Suriye'de terör örgütü HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların ilerleyişi konuşulurken ilginç anlar yaşandı.
Konuklardan biri, harita önünde değerlendirmelerde bulunurken 'vileda sopası'na benzetilen bir çubuk kullandı.
Vileda sopasını yorumcuya sunucunun vermesi de dikkat çekti. Söz konusu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme