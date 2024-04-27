Cinayet raporlarda: 72 cana mezar olan İsias Otel’de 1998 yönetmeliğine bile uyulmadığı ortaya çıktı
Adıyaman İsias Otel, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’den (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların ve rehberlerin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi.
İsias Otel
davasında ikinci duruşma ise
dün görüldü. Adıyaman 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki davada da
savunma yapan tutuklu sanık A.B.,
“İnşaatımla, beton kalitemle ilgili
yanlış hesaplamalar yapılmıştır.
Projede olan mühendislerim işlerini
çok doğru yapmışlar, hiçbir eksiğim
yoktur. İddianamede yanlış tespitler
var” ifadelerini kullandı. Tutuklu
sanık E.Y. de bilirkişi raporunun
çelişkilerle dolu olduğunu,
kendisinin mimar olduğunu,
mimarın fenni mesul olamayacağını
ifade etti ve ruhsatta sahtecilik
yapıldığını, kendisinin bir ilgisinin
olmadığını savundu.
Duruşmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu binada 1998 deprem yönetmeliğinin neredeyse yarısının uygulanmadığına, 2003’te binanın otele dönüştürüldüğünde deprem yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına rağmen binada değişiklik yapılmadığına dikkat çekti.
16 SANİYE 59 KOLON
Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Şensoy ise “Depremin 16. saniyesinde binanın 59 kolonu çökmüş. Depremde kolonlar ani şekilde göçmüştür. Çalışmamızda binanın ön tarafa yıkıldığı anlaşıldı” dedi. Ara kararda sanıklar A.B., M.F.B. ve E.Y’nin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bir bilirkişi raporunun talep edildiği ara kararda yeni duruşma tarihi ise 12 Haziran 2024 olarak belirlendi.
Kararı Cumhuriyet’e
değerlendiren Kıbrıs Türk Barolar
Birliği Başkanı Hasan Esendağlı
yeni bilirkişi raporunun uzman
eleştirilerinin dikkate alınarak
yeniden düzenleneceğini belirtirken
Şampiyon Melekleri Yaşatma
Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise
“Gerçekler ortada. Cinayet işlediler,
cezasını çekecekler” ifadelerini
kullandı.
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