Cinayet raporlarda: 72 cana mezar olan İsias Otel’de 1998 yönetmeliğine bile uyulmadığı ortaya çıktı

Adıyaman İsias Otel, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’den (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların ve rehberlerin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00
Cinayet raporlarda: 72 cana mezar olan İsias Otel’de 1998 yönetmeliğine bile uyulmadığı ortaya çıktı
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İsias Otel davasında ikinci duruşma ise dün görüldü. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada da savunma yapan tutuklu sanık A.B., “İnşaatımla, beton kalitemle ilgili yanlış hesaplamalar yapılmıştır. Projede olan mühendislerim işlerini çok doğru yapmışlar, hiçbir eksiğim yoktur. İddianamede yanlış tespitler var” ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık E.Y. de bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu olduğunu, kendisinin mimar olduğunu, mimarın fenni mesul olamayacağını ifade etti ve ruhsatta sahtecilik yapıldığını, kendisinin bir ilgisinin olmadığını savundu.

Duruşmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu binada 1998 deprem yönetmeliğinin neredeyse yarısının uygulanmadığına, 2003’te binanın otele dönüştürüldüğünde deprem yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına rağmen binada değişiklik yapılmadığına dikkat çekti.

16 SANİYE 59 KOLON

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Şensoy ise “Depremin 16. saniyesinde binanın 59 kolonu çökmüş. Depremde kolonlar ani şekilde göçmüştür. Çalışmamızda binanın ön tarafa yıkıldığı anlaşıldı” dedi. Ara kararda sanıklar A.B., M.F.B. ve E.Y’nin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bir bilirkişi raporunun talep edildiği ara kararda yeni duruşma tarihi ise 12 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yeni bilirkişi raporunun uzman eleştirilerinin dikkate alınarak yeniden düzenleneceğini belirtirken Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise “Gerçekler ortada. Cinayet işlediler, cezasını çekecekler” ifadelerini kullandı.  


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

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