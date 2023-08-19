CNN Türk’ün kullandığı 'Türkiyeli asker' ifadesi tepki çekti: 'Yakında Türkiye bayrağı da derler'

Yayınlanma: 19.08.2023 - 18:30

Güncelleme: 19.08.2023 - 18:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Söz konusu projeyi engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine ise Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.

O anları ekranlara taşıyan CNN Türk’ün kullandığı ifadeler ise tartışma yarattı. Haberin, 'Türkiye askeri' ifadeleriyle servis edildiği görüldü.

‘TÜRKİYE ASKER’

'Türk askeri’ yerine ‘Türkiye askeri’ ifadesinin kullanılması tepkilere neden oldu. Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, olaya ilişkin “CNN Türk de HÜDAPAR'laştı. Türk Askerine ‘Türkiye Askerleri’ dedi” ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sanki Yunan askerini haberleştiriyor gibi utanç verici bir dil kullandı. Umarım teknik yazım hatasıdır. Yakında Türk Bayrağı için de ''Türkiye Bayrağı' derlerseler şaşmayın. Siyasal islamcılar, Türk kelimesinden nefret ettikleri kadar, şeytandan nefret etmiyorlar! Bu bir ruh hastalığıdır. Bu hastalık, basının diline de yayıldı.

BM askerlerini dozerle atan Türk Askerinin güvenlik şemsiyesindeki KKTC Devleti'ne selam olsun!

Kıbrıs'taki Türklerin başardığını biz de göçmenlerin geri dönüşüne engel olan siyasal islamcı AKP'yi böyle iktidardan kovarak yapacağız. O günler gelecek ve pek yakın!”