Müjde Uzman 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığına yönelik haberlere tepki gösterdi!

Oyuncu Müjde Uzman, rol aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrıldığı yönünde yapılan haberlere tepki göstererek, "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:33
Müjde Uzman 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığına yönelik haberlere tepki gösterdi!
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Oyuncu Müjde Uzman, başrol oyuncularından olduğu 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrıldığına yönelik yapılan haberlere tepki gösterdi.

"MADEM YALAN HABER YAPMAKTA ISRARCI OLANLAR VAR..."

Uzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yalan haber yapanları ifşa edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin. Buyurun, ikinciye dahil olan bir. Ne denir bunlara bilemedim gerçi şimdi."


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