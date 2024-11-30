Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

İktidarın CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri hedef almasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet konunun hukuki boyutunu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özlem Şen ile konuştu. Şen, “Kadınların ve erkeklerin toplumsal hayatın her alanında eşit haklarla yer alması için bakım hizmeti yükümlülüklerinin eşitlikçi bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bakım hizmetleri, özellikle çocuk bakımı, kamu tarafından sunulması gereken bir hizmet, bir sosyal haktır. İş ve ev yaşamının uyumlaştırılması sadece kadınlar üzerinden tartışılmamalıdır. Cinsiyet eşitsizliği bu noktada daha da artmaktadır ve hem anayasanın 10. maddesine hem Türkiye’nin de taraf olduğu BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne hem de AB direktiflerine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Şen şöyle konuştu: “Peki İBB ne yapmıştır? Kadınların ve erkeklerin, ev içindeki iş yükü (hane ve hane halkı bakımı, çocuk, yaşlı, engelli, hasta aile bireylerinin bakımı) ile ev dışında, çalışma yaşamındaki iş yüküne ilişkin sorumluluklarını eşzamanlı olarak yerine getirebilmelerini destekleyen politikalar geliştirmiştir. Çocuk bakımı hizmetinin kadınların sorumluluğunda görülmeyip kamu tarafından sunulması, kadınların çalışma yaşamı dahil toplumsal hayatın her alanına katılmalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. Bu durum Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ne mi aykırıdır? Uluslararası sözleşme olan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Beyannamesi’ne mi yoksa anayasaya mı aykırıdır?”