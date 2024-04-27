Çocuklardan büyük sorular

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Çocuklar, milletvekillerine sorular sordu. Bir çocuk, “Okullarımızda güvenlik ve hijyen ciddi bir sorun. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli bütçesi mi yok?” sorusunu yöneltirken bir çocuk da “Birçok öğrenci dershane fiyatları, derslerin boş geçmesi, kantin ve ulaşım masrafları, ekonomik yetersizlikler sebebiyle okula gitmek yerine açıköğretimi tercih ediyor; bu da yeterli eğitim alamayan, hedefsiz bir genç nesil anlamına geliyor. Bu konuda neler yapılabilir?” dedi.

AKP'LİLER TÜRBANA BAĞLADI

Çocuklar ayrıca vekillere “Çocuk işçi sayısında artış olduğu görülmekte ve çocuk işçi ölümleri var. Çocukların yeterince korunabildiğini düşünüyor musunuz? Okullar depreme dayanıklı mı?” gibi sorular da sordu. Eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan AKP milletvekili Adem Yıldırım “İlkokula giden çocuklarımız sırf başörtülü diye okula alınmıyordu. Eşitsizlik oradan başlamıştı” derken, AKP milletvekili Mehmet Sait Yaz da “Siz çok şanslısınız. Biz ilkokula gittiğimizde eğitimde fırsat eşitliği yoktu. Din, dil, kültürel düşünce alanında yoktu. Bir baskı vardı eğitim üzerinden” ifadelerini kullandı. Batı’yı “din dersiyle” örnek veren Yaz, “Batı ülkelerinde her okulun yanında bir kilise var. Üniversitelerin tümünün içerisinde kilise var” dedi.

Komisyon Başkanı AKP’li Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun “Eğitim sisteminin sürekli değişmesi nasıl önlenebilir?” sorusuna verdiği “Tam içimize sinen, mutmain (Emin olan, gönlü kanmış ve inanmış) olduğumuz bir seviyeye gelene kadar, sizlerle istişare ederek devam edeceğiz” yanıtı da dikkat çekti





