‘Çocukların acısını hissedin’

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:03

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te “Dünya Diyabet Günü” nedeniyle diyabet hastası çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Ailelerle birlikte konuşan Emir şİnsülin pompası 111 bin lira. SGK desteği 22 bin lira. Ailelerin çoğu alt-orta gelirli. Bu insanlar 80 bin lirayı nasıl ödeyecekler? İğne uçları için SGK desteği 54 lira 36 kuruş. Ama ortalama 80-100 lira arasında değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, insülin sensörü ve pompasını bir an evvel SGK geri ödeme kapsamına tamamen almalı" dedi. Diyabet hastası 15 yaşındaki çocuk, "Yetişkin olalım, çocuk olalım fark etmiyor, her zaman sorunlarımız oluyor. Parmak acılarımızı yüreğinizde hissetmenizi istiyoruz” dedi.