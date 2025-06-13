Çok konuşulacak AKP kulisi: 'İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un koltuğuna iki talip var'

Nefes yazarı Nuray Babacan, iktidar kulislerinde görev değişikliği beklentileriyle ilgili konuşulanları kaleme aldı.

"AKP’nin son kongresinde oluşan yeni genel merkez yönetimiyle ilgili memnuniyetsizlik" olduğunu öne süren Babacan, "Bakanlık bekleyen bürokratlardan, birbirinden hoşlanmayan yönetimden, genel merkez görevlerini saraya sıçrama tahtası gibi görenlerden söz ediliyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK KULİS

AKP’lilerin iddialarına göre; Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevine talip olduğunu yazan Babacan, "Bütün bunlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un pek hoşuna gitmeyecek" dedi.

Nuray Babacan, "Umutsuz kabine uyumsuz yönetim" başlıklı yazısında şunları kaleme aldı:

"Ülkenin dev gibi gündeminin arkasında kalan renkli, farklı ve yakın takipçileri olan konular var. Bunlar daha çok iktidar partisi içerisinde değişim bekleyenleri ilgilendiriyor. Bakanlık bekleyen bürokratlardan, birbirinden hoşlanmayan yönetimden, genel merkez görevlerini saraya sıçrama tahtası gibi görenlerden söz ediliyor.

Bayram öncesinde konuşulmaya başlayan, bayram boyunca da sohbet konularından olan bu başlık, daha çok ‘Sıra bize ne zaman gelecek?’ beklentisinde olanlarla ilgili.

UYUMSUZ GENEL MERKEZ

Beklentilere geçmeden önce, AKP’nin son kongresinde oluşan yeni genel merkez yönetimiyle ilgili memnuniyetsizlikten söz edelim. Oradaki birkaç eski isim dışında yeni gelenlerin ne iş yaptıkları, siyaset adına ne ürettikleri ne faaliyet içinde oldukları merak konusu.

Genel merkez kadrosunda uyuşmazlık yaşandığı, kan uyumu olmayan kadroların gruplar halinde hareket ettiği anlatılıyor. Bazı genel başkan yardımcılarının herhangi bir politika üretmediği halde, dev kadrolar oluşturup sağa sola emirler yağdırdığı aktarılanlar arasında.

SARAYA BİR İKİ...

Kulislerdeki iddialara göre bazıları, bu görevleri sıçrama taşı olarak kullanmayı planlıyor. Yeni genel başkan yardımcısı olan Faruk Acar’ın parti sözcülüğünün güçlendirilmesini, cumhurbaşkanlığı da dahil, tek ses olması gerektiğini savunduğu anlatılıyor. AKP’lilerin iddialarına göre Acar, Altun’un görevini üstlenme planları yapıyor.

Aynı göreve talip diğer ismin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olduğu öne sürülüyor. RTÜK başkanlığı yerine parti sözcüsü gibi çalıştığı iddia edilen Şahin’in yeni seçilen RTÜK üyesi Hasan Davulcu’yu yerine hazırladığı, görevi ona bırakarak saraya geçme planları yaptığı anlatılanlar arasında. Bütün bunlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un pek hoşuna gitmeyecek!

Yukarıda da dediğimiz gibi bunların hiçbiri ülkenin sorunlarına yönelik proje üretme çabaları ve çalışmaları değil. ‘Sıra bize ne zaman gelecek?’ planları!"