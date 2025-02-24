Çok konuşulacak 'Dilek İmamoğlu' iddiası: 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa aday olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "diploma" soruşturmasında olumsuz bir sonuç çıkması halinde eşi Dilek İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği öne sürüldü.

Çok konuşulacak 'Dilek İmamoğlu' iddiası: 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa aday olacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 

tv100 kanalında Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olan gazeteci Nuray Başaran, İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' soruşturmasında olumsuz bir karar çıkması durumunda CHP'nin "alternatif" olarak hayata geçireceğini iddia ettiği planı duyurdu.  

"ŞAKA SANDIM AMA CİDDİ DEDİLER"

"Ben İmamoğlu'nun diplomasının yok hükmünde sayılacağını düşünüyorum" diyen Başaran şöyle konuştu:

"Tabi bunun hukuki aşamaları var. Vaktimiz olmadığı için konuşmuyorum. Ama burada bir kulis bilgilini paylaşmak istiyorum. Yani ben şaka gibi sandım ama ciddi düşünüldüğünü söylediler. Ekrem Bey'in diplomasının yok hükmünde sayılırsa eğer Dilek İmamoğlu'nun aday olacağını duydum. Çok da şaşırdım. Önümüzdeki günlerde bunu tartışıyor olacağız. Bununla ilgili toplantılar yapılmış bana şaka gibi geldi ama yok ciddi bir şekilde tartışılıyormuş."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #diploma

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