Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:10

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve gençlerin eğitim, kişisel gelişim, kariyer planlaması ve sosyalleşme süreçlerine destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Genç Akademi, Bahçelievler'de hizmete açıldı.

Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile pek çok mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

İMAMOĞLU SORUSU

Yavaş, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ön seçim başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte açılan diploma soruşturması hakkında ne düşündüğü sorulan Yavaş, “Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim” yanıtını verdi.

Basının sorularının ardından Yavaş, gençlerle birlikte Genç Akademi Bahçelievler’in açılışını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Son aylarda hakkında yeni davalar, soruşturmalar başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bu kez üniversite diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İmamoğlu ifade vermesi için 26 Şubat Çarşamba günü adliyeye davet edilmişti.