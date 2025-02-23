İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:05

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan için 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda." 


Etiketler: #ibb #Destek

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