İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan için 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı.
İmamoğlu şunları kaydetti:
"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."
Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda. pic.twitter.com/aK59UYCYLo— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2025
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