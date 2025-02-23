İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız"

Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:05

Güncelleme: 23.02.2025 - 15:05

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan için 100 bin ihtiyaç sahibine 2 bin TL destek sunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."