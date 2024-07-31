Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... İş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 9 ilçesinde organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen Kuyu-14 operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:16
Abone Ol google-news

İstanbul’da iş yerlerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-14” operasyonlarında;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,

- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,

- Yağma,

- Silahla Tehdit,

- İş Yeri Kurşunlaması,

- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

- Mala Zarar Verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. 


Ali Yerlikaya haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan 3 kişi yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan 3 kişi yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Trafik denetimi: Yüzbinlerce sürücüye işlem yapıldı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Trafik denetimi: Yüzbinlerce sürücüye işlem yapıldı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler