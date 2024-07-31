Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... İş yerlerini kurşunlayan 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 9 ilçesinde organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen Kuyu-14 operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
İstanbul’da iş yerlerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-14” operasyonlarında;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
- Yağma,
- Silahla Tehdit,
- İş Yeri Kurşunlaması,
- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
- Mala Zarar Verme suçlarına karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.
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