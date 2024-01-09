Çok konuşulacak kulis... Erdoğan'ın DEM Parti ile ilgili sözleri ortaya çıktı: 'Bunlarla işim olmaz...'

Yerel seçime az bir zaman kala, gazeteci Deniz Zeyrek Ankara kulislerinden edindiği bilgiyi paylaştı. Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti için "DEM Parti ile görüşmeyin, bunlarla işim olmaz" dediğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:35
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Türkiye'de yeni yıla girilmesiyle birlikte siyaset gündemi tamamen yerel seçimlere odaklandı.

Özellikle İstanbul'da adayların netleşmesinin ardından; önümüzdeki dönemde siyasi partilerin ittifak veya işbirliği konusunda atacakları adımlar da merak ediliyor.

ERDOĞAN DEM PARTİ İÇİN NE DEDİ?

Son olarak gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV canlı yayınında, Ankara kulislerinden edindiği bir bilgiyi aktardı.

Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti için "DEM Parti ile görüşmeyin, bunlarla işim olmaz" dediğini öne sürdü.

Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

“DEM Partililer her nedense seçilen belediyelerde kayyım atanmayacağı konusunda ikna olmuşlar. ‘Hiç olmazsa kazandığımız yerlere kayyım atanmasın’ diyen bir kesim var. Artık buradan atanacak kayyımları örnek veririz.”


Dem Parti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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