DEM Parti, yerel seçim adayları için önseçim yapacak
DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde belirlenecek adaylar için önseçim yapılacağını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimleri için önseçim yapılması kararını aldı.
Partinin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklama şöyle:
“Partimiz 13-14 Ocak tarihlerinde 84 seçim çevresinde adaylarını ön seçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimizce belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı. 11 Ocak Perşembe gününe kadar askıda kalacak delege listelerine gerekli itirazlar, ilgili il ve ilçe seçim komisyonlarımıza yapılabilir.”
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