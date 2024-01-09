DEM Partili Temelli'den Murat Kurum açıklaması: İmar affıyla anılan bir insan...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:36

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:36

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de siyasetin gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Temelli, şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Kürt sorunu, diğer bütün sorunları derinleştiren besleyen büyüten bir güce sahiptir. Bir yerden başlayacaksak Kürt sorunun çözümünden başlamalıyız. Kürt sorunun çözümü meselesinin Sakine cansızların öldürüldükleri yere dönerek daha anlamlı bir hale getirebiliriz. Nasıl çözülebilir nasıl çözümsüz bırakılabilir Sakine Cansız’ların öldürüldükleri tarih sorunun demokratik çözümü adına gelişmelerin yaşandığı bir tarihti. Fakat bu sorunun çözülmesini istemeyenler bu suikastı bu katliamı gerçekleştirdiler. Kürt sorunun çözümü mümkün bu çözümü mümkün kılacak olan da Abdullah Öcalan’dır... Bugün Türkiye’de demokrasiyi hukuku ekonomiyi konuşacaksak bu meselenin Kürt sorunu ile bağını görmek zorundayız."

"MART'TAN SONRA TUFAN"

Sezai Temelli, ekonomi gündemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlere giderken; seçim ekonomisi uğruna, kazanacakları üç beş belediye uğruna bu sefaleti daha da derinleştirmeye devam ediyorlar. Fiyat artışı yoluyla dolaylı vergiler yoluyla KDV ve ÖTV’siyle halkın üzerine bu maaliyet, daha yükleyecekler. Bu ekonomik zulüm daha da artacak. Mart’tan sonra artık tufan bizi bekliyor bunu da sık sık açıklamalarında dile getiriyorlar.

"İMAR AFFIYLA ANILAN BİR İNSAN"

Temelli, yerel seçimler ve AKP'nin İBB adayı açıklanan Murat Kurum için de şu yorumda bulundu:

Yerel seçimler aslında bugün Türkiye’de önemli seçim olarak karşımıza çıkacak. Sadece belediye başkanlarını belediye meclis üyelerini belirleyemeyeceğiz. Aslında Türkiye’nin önümüzdeki dönem nasıl bir sürece evrileceğine hep beraber karar vereceğiz. Demokrasi mücadelesi olarak yerel seçimlerin önemli bir eşik olduğunun altını çizmek istiyoruz. Adaylar açıklanıyor bu adaylara baktığımızda karşımıza net tablo çıkıyor kentsel haklar mı kentsel rantlar mı? Proje adaylarla aslında kentsel rantların peşinde koştuklarını, iktidarın bu rant düşkünlüğünün devam ettiğini net görüyoruz. İmar affıyla anılan, yaptığı hiçbir projenin hayata geçmediği bir insanı İBB başkanı olarak açıkladı ki bu da aslında kentsel haklarla alakası olmayan bir anlayışın kentsel rantlar peşinde koşacağını bir kez daha bize gösteriyor. Biz DEM Parti olarak, kentsel haklar mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bir daha geri dönmemek üzere kayyumları tahin çöplüğüne göndereceğiz."