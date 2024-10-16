Çok konuşulacak kulis! Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir: İki eski bakan geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:54

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği sinyalleri sonrası, Ankara ve TBMM kulisleri hareketlendi. Geniş çaplı olmasa da bazı değişikliklerin yapılması beklenirken, birçok isim gündeme geliyor.

Erdoğan’ın bu revizyonu, ay sonunda yapılacak AKP MYK toplantısından önce gerçekleştirebileceği konuşuluyor.

KİMLERİN YERİNİ KORUMASI BEKLENİYOR?

Kulislerde yapılan değerlendirmelerde üzerinde uzlaşılan ve yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ismi yer alması beklenen isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

HANGI BAKANLIKLAR DEĞİŞEBİLİR?

Yine kabineye ilişkin AKP ve Meclis kulislerinde performans açısından yapılan değerlendirildiğinde yerini kaybetmesi muhtemel isimler arasında ilk başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yer aldığı iddia ediliyor.

KÖFTECİ YUSUF OLAYI

Ekonomim’de yer alan habere göre; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın değiştirilecek bakanlar arasında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yumaklı'nın, özelikle Köfteci Yusuf olayına ilişkin, AKP içinde yoğun eleştirildiği dile getiriliyor. Marka değeri en az 2 milyar doları olan ve yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği bir Türk markası üzerinde tartışmalı bir durumun oluşmasının Yumaklı’nın koltuğundan edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.

2 ESKİ İSİM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yumaklı'nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci'nin tekrar getirileceği öne sürülürken, yeni kabine de eski Bakan Berat Albayrak’ın da yer bulabileceği iddia ediliyor.

Albayrak’ın bu defa Enerji Bakanı olarak görev alacağına dikkat çekilen kulislerde, İçişleri Bakanlığı için Efkan Ala ve Ali İhsan Arslan’ın ismi, Adalet Bakanlığı için ise Hayati Yazıcı ve Bülent Turan’ın ismi öne çıkıyor.