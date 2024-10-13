CHP'li belediye başkanından Köfteci Yusuf’a destek: Adım kadar eminim ki...
Uşak Belediye Başkanı Yalım, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği açıklanan Köfteci Yusuf’a destek verdi. Köfteci Yusuf restoranı önünde açıklama yapan Yalım, “Adım kadar eminim ki, Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullanılmamaktadır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği açıklanan Köfteci Yusuf isimli restoran zincirine destek açıklaması yaptı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer alan restoran zincirinin kumpasa kurban edilmek istendiğini öne sürdü.
Özkan Yalım, firmaya yönelik iddiaların tamamen temelsiz olduğunu savunarak, “Adım kadar eminim ki, Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullanılmamaktadır. Bu asılsız suçlamalar, başarılı bir yerli markayı karalamak amacıyla yapılmaktadır. Yusuf Akkaş, sıfırdan büyük bir başarıya ulaşmış, 12 binin üzerinde insana istihdam sağlayan bir girişimcidir” dedi.
Yapılanların asıl amacının yabancı fast food zincirlerine alan açmak olduğunu iddia eden Yalım, “Köfteci Yusuf’un ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yerli ve milli bir marka olan Köfteci Yusuf, helal kesim ürünleri ile hizmet veriyor. McDonald’s ve Burger King gibi yabancı fast food zincirlerine karşı başarı sağlamış bu markamızı destekleyelim" dedi.
Büyük bir kumpasa geçit vermeyelim!— Özkan Yalım (@ozkan_yalim) October 12, 2024
Tamamen milli sermaye ve milli girişimci olan Köfteci Yusuf'a ve işletme sahibi Yusuf Akkaş'a SAHİP ÇIKALIM.
Yakınen tanıdığım Yusuf Akkaş'a yapılan linç, karalama ve yok etme saldırısına karşı küresel Fast food firmalarının ekmeğine yağ… pic.twitter.com/iWHphNjupl
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