Çok konuşulacak 'Meral Akşener' iddiası: Kurultay'da ittifaktan ayrıldıklarını duyuracak

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:04

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:04

3. Olağan Kurultayı’nı 24 Haziran Cumartesi günü ATO Congresium salonunda yapacak İYİ Parti'yle ilgili siyasi gündemi sarsacak bir iddia dile getirildi.

İYİ Parti'nin kongre sürecine ilişkin bir kulis bilgisi paylaşan İsmail Saymaz, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağını ilan edeceğini öne sürdü.

Saymaz, "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İyi Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın "seçim sırasında oluşturulan bir ilişki modeli" olduğunu vurgulayarak, seçimin sona ermesi ile ittifakın da ortadan kalktığını açıklamıştı.